Гендиректор ABBYY Сергей Андреев покидает компанию, которой руководил с 1999 года, сообщили «Ведомости». Новым директором стал Ульф Перссон, управляющий партнер фонда Mint Capital (акционер ABBYY), до этого он занимал пост председателя совета директоров компании, и последние полтора года разрабатывал новую стратегию развития разработчика систем для распознавания текста и других интеллектуальных систем. Место Перрсона займет основатель и акционер ABBYY Давид Ян, он возглавлял совет с 1999 по 2015 г., в XX веке был гендиректором компании. Андреев и Ян — выпускники МФТИ. ABBYY (или, до переименования в 1997 году, «Bit Software») была единственным местом работы Андреева за всю жизнь, с тех пор, как в 1991 году он стал её коммерческим директором.

Семье Яна принадлежит наибольшая доля в ABBYY, но не более 50%, Андрееву — около 5%, а доля Mint Capital составляет 7%. Остальные доли — у сооснователя Александра Москалева, у членов совета директоров и некоторых сотрудников.

Как рассказал Ян, стратегия Перссона потенциально может удвоить выручку проекта. В последние 10 лет компания вложила примерно $80 млн в систему анализа текста Compreno. Сейчас ABBYY планирует на ней заработать, и Ян надеется на большой международный опыт нового генерального директора. В 2015 году Андреев отмечал, что зарубежные рынки приносят ABBYY около 80% ее дохода.

Компания не раскрывает заработки, но в 2010 году эксперты CNews Analytycs оценили ее выручку в 3,8 млрд рублей, а в последние годы участники рынка оценивали годовую выручку проекта в $100−200 млн. В 2015 году Андреев уточнял, что основные деньги ABBYY получает за счет лицензирования технологий посредством продажи инструментов для разработчиков (SDK), корпоративных решений по потоковому вводу данных и на программах для распознавания текстов и работы с PDF.