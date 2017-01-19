Год назад компания Pixonic получила глобальный фичер игры War Robots на Google Play. Сегодня COO разработчика Игорь Клюкин разобрал на своей странице в «Фейсбуке», как повлиял фичер на статистику загрузок и другие показатели:

Подборка фичеров обычно меняется по четвергам , а значит наша иконка была там с 14 января по 21 января;

а значит наша иконка была там с 14 января по 21 января; За период фичера на GooglePlay мы получили 1 миллион установок!

Из них топ страны это: US ( 14%) и RU ( 13%) — распределение зависит не только от количества пользователей в стране , но и от положения иконки на витрине фичера в каждой стране;

14%) и RU 13%) — распределение зависит не только от количества пользователей в стране но и от положения иконки на витрине фичера в каждой стране; Пик установок ( ~168к) пришелся на субботу , в этот день пользователи наиболее активны;

~168к) пришелся на субботу в этот день пользователи наиболее активны; До фичера было около 18К установок в день , после фичера это число с 35к постепенно снижалось до 20к продолжительное время. Следует учитывать рост органики и после фичера;

после фичера это число с 35к постепенно снижалось до 20к продолжительное время. Следует учитывать рост органики и после фичера; Качество установок при массовости может проседать. Глянул ретеншн за те даты , что-то есть , но сильной просадки не заметил ( выложил график). […] Просадки действительно бывают и мы с ними часто сталкивались. Обычно причины: Открыли новые рынки , где в целом хуже доход с пользователя. В свое время поперло много игроков из Китя , но дохода не было. Мы пользователей из этой страны исключали из дашбордов , иначе сложно было данные овервьвить в целом) Пошли массовые ( казуальные) и менее лояльные пользователи в тех странах , где до этого уже был трафик. Часто самые первые органические пользователи — самые лояльные , целевые. Дальше — хуже , особенно если проект нишевой. Конкретно в этом случае не было заметных просадок по ретенш ( смотрел общий , отдельно по US , 1ого дня и 7го дня). Такая же ситуация с LTV — что-то можно заметить , но четкой связи не наблюдается. Скорее всего обошлось без просадок , потому , что к тому моменту мы уже много где засветились и показатели « просели» ДО этого фичера.

что-то есть но сильной просадки не заметил выложил график). […] Просадки действительно бывают и мы с ними часто сталкивались. Обычно причины: