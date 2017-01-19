Товары из «Озон» снова появились в Яндекс.Маркете — как и летом 2016 года продавец подключён к «Маркету» по модели по модели СРС, а не СРА. То есть покупатели ищут товары на «Маркете» и покупают их после перехода в «Озон», сообщило издание E-pepper с подтверждением компаний.

Ozon.ru не размещался в Яндекс.Маркете со 2 сентября 2016 года, летом-весной сервис переделывал себя в непосредственную торговую площадку, перестал генерировать переходы пользователей на сайты магазинов, и попытался продавать чужие товары на самом «Маркете». Эта модель известна не только по обновлённому Яндекс.Маркету, но и, например, по Aliexpress, площадке Alibaba Group. В сентябре 2016 года совладелец и глава АФК «Система» (инвестор и акционер «Озона») Владимир Евтушенков, заявил, что он хочет сделать из Ozon «Русскую Alibaba». Так Яндекс.Маркет и «Озон», осенью прошлого года, превратились из бывших партнёров в прямых конкурентов.

И Яндекс.Маркет и «Озон», рассчитывают на прямой контакт с покупателем. Магазины хотят предлагать собственные акции и бонусные программы, поэтому от «Маркета» «Озон» отключился. К декабрю 2016 года Яндекс.Маркет потерял руководителя, временно отказался от жесткой CPA-модели, вернул ссылки на магазины, и, наконец, вернул «Озон» на свою площадку (сервисы «Яндекса», всё-таки, нуждаются в его ассортименте, поэтому продажу виниловых дисков с Яндекс.Музыки владельцам пришлось делать простой и достаточно примитивной партнёрской ссылкой на «Озон»).

«Озон» получает с Яндекс.Маркета «несколько процентов» продаж, по словам представителя магазина. В Яндекс.Маркете объяснили, что кадровые перестановки конца 2016 года не имели отношения к коррекции модели работы «Маркета» и не повлияли на неё.