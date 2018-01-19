Теперь через Рекламную сеть Яндекса можно покупать видеорекламу в эфире и записях передач на сайте ntv.ru и других интернет-площадках, на которых размещён плеер НТВ. Ранее эту видеорекламу продавала компания Gazprom-Media Digital, теперь же практически весь прогнозируемый объём НТВ гарантирует «Яндексу», говорится в сообщении интернет-компании.

Рекламу через РСЯ рекламодатели могут размещать через аукцион или по фиксированной цене. Рекламный ролик не обязательно снимать и монтировать, его можно сконструировать как видеодополнение — из текстового объявления в сервисе «Яндекс.Директ». За счет относительно невысокой стоимости размещения к онлайн-рекламе на НТВ получат доступ представители малого и среднего бизнеса, которые в отличие от крупных рекламодателей обычно не могут позволить себе рекламу в телеэфире, считают в «Яндексе».

Мы наблюдаем рост интереса посетителей сайта к видеоконтенту и постоянно наращиваем его количество: ежедневно на сайт НТВ выкладывается от 10 до 25 часов видео. Технологии Яндекса и его анализ поведения пользователей при просмотре рекламы наиболее точно соответствуют нашим ожиданиям по взаимодействию с потребителями видео в интернете. Уверен, что опыт НТВ как производителя и дистрибьютора видеоконтента поможет Яндексу выстраивать ещё более эффективные модели работы с видеоинвентарём. При этом Gazprom-Media Digital остается для нас стратегическим партнером, с которым мы уже не первый год находим разнообразные формы сотрудничества и продолжаем работать на различных платформах и сервисах, — сказал директор интернет-департамента НТВ Андрей Класс.

Рекламная сеть Яндекса объединяет площадки, на которых размещается медийная реклама и предложения Директа в разных форматах, в том числе видео. Эти площадки охватывают около 80% аудитории интернета в России, каждый день на них показывается более четырёх миллиардов рекламных предложений. Реклама закупается автоматически — по алгоритмической модели.