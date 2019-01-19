Глава Россвязи Олег Духовницкий рассказал ТАСС о числе перенесённых абонентами между операторами телефонных номеров: «Общее количество перенесенных номеров в ближайшее время превысит отметку в 11 млн. Можно сказать, что интерес к услуге сохраняется, и имеется устойчивая динамика к увеличению ее популярности из года в год. Например, в 2016 году количество заведенных заявок составило 3,9 млн, в 2017 году — 5 млн, а в 2018 году — около 7,2 млн. Количество перенесенных номеров в 2016 году составило 2,3 млн, в 2017 году — 2,7 млн, а в 2018 году — около 3,5 млн».

Услуга смены оператора с сохранением номера (MNP, mobile number portability) заработала в России в декабре 2013 года.