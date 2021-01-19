Регулярно возникающий последние 13 лет вопрос о легализации торговли алкоголем в интернете «снят с повестки», рассказал Алексей Сазанов, замглавы Минфина, которое и разработало соответствующий законопроект.

Есть позиция Минздрава, которая говорит о том, что, конечно, интернет-торговля алкоголем будет способствовать доступности алкоголя для населения и это идет вразрез с той стратегической задачей, которую ставит перед собой государство по сокращению потребления алкоголя. Поэтому пока, придерживаясь этой позиции, вопрос снят с повестки.

В 2021 году этот вопрос в очередной раз подняли в Министерстве промышленности и торговли, заметив устойчивый спрос на покупку спиртных напитков онлайн и тот факт, что этот спрос удовлетворяется в обход законов (который иногда даже нельзя считать их нарушением). В середине прошлого года «Ведомости» публиковали материал о том, как ритейлеры решают вопрос с доставкой алкоголя, в частности, описали используемые «Утконосом» и Simple Wine схемы.

Процитированный в статье эксперт считает, что в случае легализации в интернете будет продаваться «5%-6% алкоголя», там же упоминается оценка Минфином нелегального онлайн-оборота: 2−3 млрд руб. Опрошенный «Коммерсантом» спикер от АКИТ предположил, что в онлайн удалось бы увести 20% покупателей из оффлайновых магазинов, что важно во время пандемии. Помимо «серости» торговли, лоббистов беспокоит сомнительное качество незаконного алкоголя.

Впрочем, три месяца назад представитель того же Минпромторга уже предупреждал бизнес, что «в ближайшее время» ждать легализации не стоит. Против неё высказывается и МВД, опасаясь «увеличения преступлений, совершенных в состоянии опьянения».

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