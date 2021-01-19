Регулярно возникающий последние 13 лет вопрос о легализации торговли алкоголем в интернете «снят с повестки», рассказал Алексей Сазанов, замглавы Минфина, которое и разработало соответствующий законопроект.
Есть позиция Минздрава, которая говорит о том, что, конечно, интернет-торговля алкоголем будет способствовать доступности алкоголя для населения и это идет вразрез с той стратегической задачей, которую ставит перед собой государство по сокращению потребления алкоголя. Поэтому пока, придерживаясь этой позиции, вопрос снят с повестки.
В 2021 году этот вопрос в очередной раз подняли в Министерстве промышленности и торговли, заметив устойчивый спрос на покупку спиртных напитков онлайн и тот факт, что этот спрос удовлетворяется в обход законов (который иногда даже нельзя считать их нарушением). В середине прошлого года «Ведомости» публиковали материал о том, как ритейлеры решают вопрос с доставкой алкоголя, в частности, описали используемые «Утконосом» и Simple Wine схемы.
Процитированный в статье эксперт считает, что в случае легализации в интернете будет продаваться «5%-6% алкоголя», там же упоминается оценка Минфином нелегального онлайн-оборота: 2−3 млрд руб. Опрошенный «Коммерсантом» спикер от АКИТ предположил, что в онлайн удалось бы увести 20% покупателей из оффлайновых магазинов, что важно во время пандемии. Помимо «серости» торговли, лоббистов беспокоит сомнительное качество незаконного алкоголя.
Впрочем, три месяца назад представитель того же Минпромторга уже предупреждал бизнес, что «в ближайшее время» ждать легализации не стоит. Против неё высказывается и МВД, опасаясь «увеличения преступлений, совершенных в состоянии опьянения».
Алкоэпос в заголовках Roem.ru и не только:
- 2014: Продавать алкоголь через интернет можно будет при наличии лицензии и только по картам (может быть). Дмитрий Медведев поручил Росалкогольрегулированию разработать механизмы регулирования и контроля дистанционной продажи алкоголя.
- 2015: Вице-премьер Александр Хлопонин предложил лицензировать продажу алкоголя в интернете.
- 2016: «Бристоль» попытался продавать алкоголь на «Озоне», но, видимо, не смог.
- 2016: Ozon продолжает пытаться продавать алкоголь.
- 2016: Как в недалёком будущем в России будут продавать алкоголь, авторская колонка.
- 2016: Схему торговли алкоголем через интернет, разработанную ритейлерами, рассмотрят в администрации президента.
- Конец 2016: Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сказал, что продажи алкоголя, лекарств и ювелирных украшений через интернет станут возможны с 2018 года.
- 2017: Росалкогольрегулирование думает над отдельной доменной зоной для торговли алкоголем.
- 2017: Ритейлерам не разрешат торговать алкоголем в онлайне до 2021 года.
- Февраль 2020: Социальные сети стали самым популярным каналом круглосуточной дистанционной продажи алкоголя. На площадки, включая «ВКонтакте», Facebook и Instagram, пришлось более 70% из 12 тыс. объявлений, появившихся в интернете за последние три месяца. Сокращение нелегальной торговли начнется после легализации онлайн-продаж алкоголя с приходом крупных компаний.
- Март 2020: Правительство намерено разрешить онлайн-продажу алкоголя. Как заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, решение появится в ближайшее время. Первым эту тему поднял Герман Греф. Соответствующий законопроект давно уже разработан и «лежит мертвым грузом с 2017 года», поэтому фактически нет препятствий к тому, чтобы его оперативно принять.
- Май 2020: Предложения упростить правила торговли алкоголем содержатся в проекте Общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики от Минфина и Минпромторга.
- Конец декабря 2020: АКИТ предложила снимать запрет на онлайн-продажи временно, в периоды массовой посещаемости магазинов.
- Январь 2021: глава «Трезвой России» рассказал «Новостям Крыма», что онлайн-алкоголь «слабо коррелируется с предложениями президента России по сохранению здоровья нации» и опять назвал соответствующий закон «мёртвым грузом».
- Январь 2021: специалист по алкогольным рынкам считает, что Минздрав позволит поднять вопрос не раньше 2023 года, когда перестанет опасаться, что граждане сопьются на пандемии.
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