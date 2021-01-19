Почти запрещённый в США TikTok воспользовался американским законом об авторском праве (DMCA), чтобы удалить с американского же GitHub свой исходный код, опять раскрытый методом обратного инжиниринга. Уже как минимум из 19 репозиториев код Android-приложения был удалён GitHub (но остался в «Вебархиве») по требованиям юристов TikTok. Они ссылались на «Закон об авторском праве в цифровую эпоху» (Digital Millennium Copyright Act), принятый в США в 1998.

Предыдущий эпизод реверс-инжиниринга приложения TikTok под Android имел место в середине 2020 года, после чего у американского руководства возникли вопросы к китайскому сервису. Среди данных, которые он собирал при использовании, оказались:

Массив сведений о железе , включая разрешение экрана и свободное место в памяти

включая разрешение экрана и свободное место в памяти Сведения об установленных приложениях , в том числе удалённых

в том числе удалённых Чуть менее чем вся информация о сетевом соединении ( мак-адреса телефона и роутера , IP , название Wi-Fi сети)

мак-адреса телефона и роутера IP название Wi-Fi сети) Наличие рута или джейлбрейка

Информация о звонках

Данные распознавания лица

Скриншоты , которые делает пользователь

которые делает пользователь Выяснилось также , что « поведение приложения слегка меняется , если вы пытаетесь выяснить , что оно делает». А запросы алгоритмов , выгружающих данные для аналитики , шифруются меняющимся при каждом обновлении способом.

что поведение приложения слегка меняется если вы пытаетесь выяснить что оно делает». А запросы алгоритмов выгружающих данные для аналитики шифруются меняющимся при каждом обновлении способом. В коде нашлась функция , способная скачать zip-архив , распаковать его на устройстве и исполнить оттуда код

Благодаря пренебрежению HTTPS , могли быть публично доступны имена , даты рождения , почтовые адреса авторизации и запасные адреса для восстановления пароля.

TorrentFreak отмечает, что если в прошлом году в TikTok не интересовались «сливом» кода в американских блогах, то в этом году компания развернула кампанию по зачистке GitHub, пользователи которого пока продолжают репостить информацию об Android-приложении.

Тем временем, в самом GitHub случился кадровый скандал: HR-директор перестал им быть после увольнения еврея, предупредившего коллег о штурмующих Капитолий нацистах. Неназываемый сотрудник написал в корпоративном «Слаке»: «stay safe homies, Nazis are about». Другой сотрудник на него пожаловался, и автора предостережения уволили за «паттерн поведения, не совместимый с политикой компании». За это GitHub официально извинился, а имя Кэрри Ольсена, главного по кадрам, тихо исчезло из списка сотрудников.