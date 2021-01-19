Российский онлайн-фешн оказался в 36,5 раз меньше американского


В 2020 году онлайн-продажи одежды и обуви в России выросли на 11% до 245,2 млрд руб., рассказали в Fashion Consulting Group. Зато в целом объём fashion-рынка упал на четверть. Прибыли упали заметно сильнее продаж из-за инвестиций в адаптацию к коронакризису. Сильно пострадали не представленные в интернете ритейлеры, например, не имеющий онлайн-площадки универмаг «Цветной» в Москве потерял 20% товарооборота.
В США за 2020 год онлайн-продажи одежды и обуви выросли на 27,2% до $121.5 млрд по данным Coresight Research. В целом, с учётом онлайна, рынок одежды и обуви упал на 12,1%. В 2021 году заметного роста онлайн не ожидается, возможно даже падение на единицы процентов, а рынок в целом вырастет примерно на 7% за счет возвращения людей в оффлайновые магазины.

Лучшие комментарии

  • Контекст комментария

    Алексей Ровдо Independent Software Developers Forum

    Он (рынок онлайн-продажи одежды и обуви в России) может и вырос бы больше, но к этому оказались совсем не готовы сами ритейлеры, которые до всей этой истории с COVID вообще не рассматривали онлайн-каналы продаж как что-то существенное и требующее развития. Поэтому когда случился локдаун к заметному росту онлайн-продаж никто оказался не готов — сайты падали, склады не работали, курьеров не хватало.

Добавить 4 комментария

  • Ответить
    Алексей Ровдо Independent Software Developers Forum

    Он (рынок онлайн-продажи одежды и обуви в России) может и вырос бы больше, но к этому оказались совсем не готовы сами ритейлеры, которые до всей этой истории с COVID вообще не рассматривали онлайн-каналы продаж как что-то существенное и требующее развития. Поэтому когда случился локдаун к заметному росту онлайн-продаж никто оказался не готов — сайты падали, склады не работали, курьеров не хватало.

  • Ответить
    chico

    Ну, если брать Цветной, то там такие наценки (толи из-за пафосного места, толи из-за публики) — что в онлайне ихние ценники порвали бы на мемасы. Или выбор товаров у них специфический (типа эксклюзива что-ли), потому такие цены — кроссовки от 20 тысяч и т.п.

  • Ответить
    Альтер Эго

    >> что в онлайне

    Вы чё-то теплое и мягкое спутали. Это разные сегменты.

    И да. Не знаю, кто сейчас в цветном, но когда он открывался, там были представлены бренды, которые слабо или совсем не были представлены на российском рынке.

    Вообще концепция была мультибрендовая какая-то с «островками» небольшими.

    Дело не всегда ещё в эксклюзиве. Иногда наши крупные игроки заказывают даже для массмаркета не всю коллекцию производителя, а какую-то унылую часть. Меня, например, удивляло почему наши продавцы Nike почти не привозят Shox или air max серии (одна из самых популярных в европе). Какие-то модели были несколько лет, а затем практически не привозились. Но если привозились, то в самых отвратительных расцветках. Последние годы не следил, не знаю.

    У нас даже премиальные магазины типа noone привозят как правило самое унылое г-но из коллекций. Если вы захотите что-то реальное, вам придётся на сайты европейские заходит (их даже переводят на русский, т.к. соотечественников там много, пример старый — luisaviaroma. Зайдёте на сайт — он на нормальном русском, у них даже есть аккаунт в Одноклассниках. Физически магазин на одной из центральных улочек Флоренции, прям рядом с Дуомо).

    Лет 10 назад премиальный рынок был устроен весьма специфически. Премиальные бренды налево-направо не пытаются продать. Может кто-нибудь здесь расскажет. Знакомые ездили в милан закупаться каждый год (на перепродажу), я так понимаю они какими-то окольными путями через заднюю дверь доставали это всё и перепродавали в наши бутики, у которых другого способа достать эти вещи вообще не было.

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое