В 2020 году онлайн-продажи одежды и обуви в России выросли на 11% до 245,2 млрд руб., рассказали в Fashion Consulting Group. Зато в целом объём fashion-рынка упал на четверть. Прибыли упали заметно сильнее продаж из-за инвестиций в адаптацию к коронакризису. Сильно пострадали не представленные в интернете ритейлеры, например, не имеющий онлайн-площадки универмаг «Цветной» в Москве потерял 20% товарооборота.

В США за 2020 год онлайн-продажи одежды и обуви выросли на 27,2% до $121.5 млрд по данным Coresight Research. В целом, с учётом онлайна, рынок одежды и обуви упал на 12,1%. В 2021 году заметного роста онлайн не ожидается, возможно даже падение на единицы процентов, а рынок в целом вырастет примерно на 7% за счет возвращения людей в оффлайновые магазины.