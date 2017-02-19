Если стартап недавно получил какие-то существенные инвестиции, он почти никогда не может быть совсем идиотским. Уже сам факт получения инвестиций доказывает, что неглупые люди, потратившие на это анализ проекта много времени, видят в нем шанс. Да, не гарантию успеха, это стартап, а не застрахованный депозит, но какой-то осязаемый шанс. И если его не видит не погруженный в тему аналитик со стороны, то это не значит, что шанса нет, это значит, что он плохо смотрит.

В общем, ReplyYes показался мне сначала исключением из этого правила. Во-первых, они делают чатбота. Во-вторых, он работает через sms. В-третьих, вот как он работает: раз в сутки пользователю приходит предложение купить какой-нибудь товар из ассортимента магазина и если он отвечает Yes, то деньги списываются, а товар приезжает. Безумие же, да? Кому это может быть нужно?

Но потом выяснилось, что на тестовой интеграции они напродавали на миллион долларов за первые полгода — сумма для теста очень солидная, так что шанс всё-таки есть, надо его только увидеть.

Представьте себе очень лояльного пользователя и товар, потребление которого не имеет естественных ограничений. Марки для коллекционера, книги для активного читателя, одежда или обувь для девушки-модницы, еда из Delivery Club, в конце концов. Или музыка на виниле, которую они продавали в оригинальном тесте. Всё это в каком-то смысле нужно всегда, никогда нельзя сказать, «мне не нужны новые книги, они у меня уже есть». Но к счастью для своего кошелька, человек далеко не всегда вспоминает о том, что ему это нужно и не начинает свой день с поиска новой покупки. А вот теперь, с ReplyYes, начинает!

Короткая рецензия на книгу — это нормальный, интересный контент, куча людей, включая меня, например, готовы потреблять его с удовольствием. Форма смс, конечно, не идеальна, но одна полезная смс-ка в день не раздражает. Ну и если книга покажется хорошей, то почему бы её и не купить, особенно если это делается в пару нажатий на кнопки. Немного пугает сама подписка: одно дело не раздражаться, другое — осознанно лишнюю смс в день попросить, но если, скажем, переделать канал доставки на PUSH, то можно и по умолчанию подписывать, ничего у пользователя не спрашивая. Конечно, для каждого конкретного магазина надо считать конверсии и прочее, но совсем безумием такая модель продаж не выглядит, может и сработать.

Второй вопрос — зачем здесь нужен стартап со своей платформой, почему магазин не может сам скрипт на PHP написать, а должен будет платить существенные деньги за чужие услуги. Ответ, который предлагает ReplyYes, — рекомендательная система, вшитая в бот. Именно она интеллектуально выбирает, что именно отправить конкретному пользователю. Вряд ли алгоритмы ReplyYes лучшие из возможных, но они какие-то есть, за пару дней силами PHP-программиста магазин их по качеству не догонит. А заводить новый проект, нанимать специальных людей… Проще уж отдаться подрядчику.

Разумеется, это очень ранняя стадия, никто не удивится, если стартап умрет, но, по-моему, для ранней стадии вполне достойно. Пока они потратили 2.5 миллиона, получили ещё 6.5.