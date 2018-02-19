Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров отчитался перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США о привлечении $850 млн от 81 инвестора. Среди инвесторов Telegram оказался сооснователь Qiwi Сергей Солонин, он вложил в ICO Telegram $17 млн.

Еще одним российским инвестором стал Роман Абрамович. О его инвестициях в Telegram «Ведомостям» рассказали два человека, знакомых с ситуацией. По информации одного из источников, Абрамович мог вложить в мессенджер $300 млн. Представители бизнесмена сказали газете, что «информация о том, что Роман Абрамович инвестировал $300 млн в Telegram, не соответствует действительности».

По данным источника, близкого к организаторам размещения, совокупная доля инвесторов с российскими корнями в ICO не превышает 7% (если это правда, то вклад Абрамовича в разы меньше, чем $300 млн), а максимальный чек от одного инвестора — $20 млн. В ходе подготовки к ICO было собрано заявок на $3,8 млрд, говорил ранее источник, близкий к размещению, однако собрать с инвесторов организаторы планировали ровно столько, сколько и собрали — $850 млн.