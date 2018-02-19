Игровое инвестиционное подразделение Mail.Ru Games Ventures объявило о стратегическом сотрудничестве с компанией Epic Games, разработчиком и издателем игр и создателем движка Unreal Engine. Компании объединяют усилия для поддержки игровых студий по всему миру в области технологического консалтинга, поддержки, маркетинга, аналитики, а также финансирования наиболее перспективных проектов.

Epic Games помогут нам отбирать проекты, с которыми мы продолжим сотрудничество. Инвестиции предоставит MRGV. Мы готовы инвестировать в проекты для разных платформ, но в большей степени заинтересованы в наиболее развивающихся сегментах — в мобильных и консольных играх. Объем финансирования определяется каждый раз индивидуально и зависит от особенностей проекта и ресурсов разработчика. Инвестиции могут составить как нескольких сотен тысяч долларов, так и несколько миллионов — мы не устанавливаем верхнюю границу и в первую очередь оцениваем потенциал роста, — сказал «Роем!» Илья Карпинский, директор Mail.Ru Games Ventures.

Epic Games, среди партнеров которой более 4 миллионов компаний-лицензиатов движка Unreal Engine, поможет MRGV найти лучших разработчиков для дальнейшего сотрудничества. Инвестиции будут предложены на конкурсной основе как молодым командам, так и сформировавшимся студиям для запуска или масштабирования проектов. Все заявки будет оценивать инвестиционный комитет MRGV.

Помимо финансирования, разработчики получат экспертную поддержку, доступ к аналитическим и маркетинговым инструментам, инновационным технологиям в области информационной безопасности, а также различным игровым сервисам и маркетплейсам Mail.Ru Group. Epic Games будет консультировать команды по технологическим аспектам разработки игр, в том числе — по использованию движка Unreal Engine.