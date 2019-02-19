Центробанк попросил банки, подключившиеся к Системе быстрых платежей (СБП), не брать с клиентов комиссию за переводы на старте проекта, выяснили «Ведомости» у сотрудников нескольких банков. Конкурирующая сбербанковская система денежных переводов, через которую россияне делают 60% всех переводов с карты на карту, к СБП не подключена, а Герман Греф, глава «Сбербанка» контролирующего 94% рынка, открыто борется за право на собственную «монополию» с руководством ЦБ. Возглавляемый Грефом банк — единственный из крупных, который не подключился к СБП, однако глава регулятора Эльвира Набиуллина намерена надавить и «Сбер» подключится к системе до конца 2019 года. По мнению главы ЦБ доминирующее положение одного из банков в секторе переводов блокирует развитие услуг и препятствует конкуренции.
Участники первых фокус-групп получили доступ к государственной системе денежных переводов на основе простейших идентификаторов, например телефонного номера, в январе 2019 года. Банк России подсчитал, что за 9 месяцев 2018 года с карты на карту россияне перевели 19,2 трлн рублей, это больше, чем они потратили с пластиковых карт в магазинах.
Переводы «Сбер» бесплатны внутри одного регионального подразделения банка, но оплачиваются, в случае перевода на карты сторонних банков и для переводов между разными региональными отделениями самого «Сбера». К системе переводов «по номеру телефона» у «Сбербанка» подключены лишь 2 конкурента: «Тинькофф Банк» и «Совкомбанк». Интересно, что в самом начале стройки системы переводов, «Сбер» участвовал в ассоциации её создателей, но, как выяснилось теперь, не для того, чтобы подключиться к созданному механизму.
Первые подключившиеся к государственной СБП банки пообещали:
- «Ак барс банк» не брать комиссию до 31 мая 2019;
- «Золотая корона» — полгода;
- «Райффайзенбанк» — до 1 мая;
- «Русский стандарт» рассчитывает продлить «промотариф» на весь 2019 год;
- «Тинькофф банк» — вводит бесплатные переводы, но сроки не назвал (партнёр «Сбербанка» в морально устаревшей программе платежей).
- «Промсвязьбанк» и «Росбанк» от бесплатного периода отказались.
- «Сбербанк» к проекту ЦБ не присоединился вовсе.
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Вспоминаются «Дочки Bell». Сбер «напрашивается» на расчленение по американской системе. Главное дело, и последствий-то никаких не будет. Одна польза для излюбленной Грефом конкуренции. Так и так разные сбергионы — это де-факто и по тарифам, и де-юре по бумажкам — разные банки.
«"Райффайзенбанк» — до 1 мая"
У меня счет в райфе, онлайн, приложение, все дела. Там нет возможности сейчас делать переводы по номеру телефонам клиентам других банков. Нет ни объявлений в новостях для клиентов о введении в ближайшем будущем СБП. Ни свежих прессрелизов.
Так что, когда заявляют, что не будут брать деньги за услуги которые не умеют предоставлять… Смешно.
Всегда удивляло, почему счет в банке из дофигилиона цифр, а номер на авто такой, что емкости региона не хватает и делают вид, что регион 799 — это тоже Москва?
>а номер на авто такой, что емкости региона не хватает
Наверное для того, чтобы очевидцы ДТП хоть теоретически могли запомнить номер (или его часть) скрывшегося участника.
С этой точки зрения, мне лично не понятно, почему как в США не разрешат слова в номере, запоминаемость выше, емкость номеров увеличивается в тысячи раз (даже больше, лень считать степени), просто надо разрешить писать не абракадабру, а общедоступные слова и имена.