Центробанк попросил банки, подключившиеся к Системе быстрых платежей (СБП), не брать с клиентов комиссию за переводы на старте проекта, выяснили «Ведомости» у сотрудников нескольких банков. Конкурирующая сбербанковская система денежных переводов, через которую россияне делают 60% всех переводов с карты на карту, к СБП не подключена, а Герман Греф, глава «Сбербанка» контролирующего 94% рынка, открыто борется за право на собственную «монополию» с руководством ЦБ. Возглавляемый Грефом банк — единственный из крупных, который не подключился к СБП, однако глава регулятора Эльвира Набиуллина намерена надавить и «Сбер» подключится к системе до конца 2019 года. По мнению главы ЦБ доминирующее положение одного из банков в секторе переводов блокирует развитие услуг и препятствует конкуренции.

Участники первых фокус-групп получили доступ к государственной системе денежных переводов на основе простейших идентификаторов, например телефонного номера, в январе 2019 года. Банк России подсчитал, что за 9 месяцев 2018 года с карты на карту россияне перевели 19,2 трлн рублей, это больше, чем они потратили с пластиковых карт в магазинах.

Переводы «Сбер» бесплатны внутри одного регионального подразделения банка, но оплачиваются, в случае перевода на карты сторонних банков и для переводов между разными региональными отделениями самого «Сбера». К системе переводов «по номеру телефона» у «Сбербанка» подключены лишь 2 конкурента: «Тинькофф Банк» и «Совкомбанк». Интересно, что в самом начале стройки системы переводов, «Сбер» участвовал в ассоциации её создателей, но, как выяснилось теперь, не для того, чтобы подключиться к созданному механизму.

Первые подключившиеся к государственной СБП банки пообещали:

«Ак барс банк» не брать комиссию до 31 мая 2019;

«Золотая корона» — полгода;

«Райффайзенбанк» — до 1 мая;

«Русский стандарт» рассчитывает продлить « промотариф» на весь 2019 год;

промотариф» на весь 2019 год; «Тинькофф банк» — вводит бесплатные переводы , но сроки не назвал ( партнёр « Сбербанка» в морально устаревшей программе платежей).

«Промсвязьбанк» и «Росбанк» от бесплатного периода отказались.