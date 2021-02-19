Cian.ru запустил обновленную версию сервиса «Сдай/Сними». Им смогут воспользоваться желающие сдать квартиру и платить налоги с получаемых денег. С сервисом смогут работать самозанятые, оформиться в качестве самозанятого можно в личном кабинете на «Циане». Цена на квартиру будет выставлена с надбавкой 4% (налог, который «Циан» заплатит автоматически). Объявления покажут в первых строках результатов поиска, договор можно будет заключить онлайн.

Если арендатор съедет раньше срока без предупреждения, Циан обещает выплатить «до 50 000 Р за 15 дней простоя квартиры» и найти новых жильцов бесплатно. Стоимость сервиса -- 1990 рублей в месяц. Квартира страхуется от потопа, пожара, ограбления и урона, наносимого арендаторами. Сервис пока доступен в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской области.

В предыдущей версии «Сдай/Сними» стоил 300 рублей в неделю. Потенциальный арендатор заполнял анкету, а собственник на её основе решал, хочет ли он с ним общаться. «Циан» давал «возможность провести проверку арендатора онлайн, включая проверку документов, наличие уголовных нарушений и финансовую оценку)».

Автоматизация аренды квартир поможет исключить из процесса риэлторов, которые в большинстве случаев публиковали объявление, показывали квартиру, заполняли договор и получали за это комиссию в размере 50%-100% ежемесячного платежа.