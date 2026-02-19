Новый сервис такси «Яндекса» Fasten, о котором компания сообщила, как о молодёжной альтернативе, во-первых, не такой уж и новый.



Именно под этим названием десять лет назад работал один из сервисов группы «Везёт», под которым компания оказывала услуги в США и нескольких регионах России.

К 18-му году все эти сервисы, плюс к этому RedTaxi, «Сатурн», RuTaxi, «Лидер» были объединены в холдинг «Фастен», который впоследствии и был продан «Яндексу».

Что же касается будущего бренда Uber в России — о выкупе доли «Я.Такси» у Uber Technologies было объявлено в апреле 2023-го года; вероятнее всего, срок использования бренда Uber был ограничен тремя годами, и сейчас этот бренд приходится возвращать владельцу, что и приводит к одновременному воскрешению бренда Fasten и отказу от использования Uber в России.

С точки зрения пиара, конечно, разумнее было сосредоточиться на продвижении нового сервиса такси, оставив уход бренда Uber за кадром, что «Яндекс» и сделал.

