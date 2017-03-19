Всё так просто, что непонятно, почему эта ниша не занята кем-то надежно и навсегда уже лет семь назад. Американский #стартапдня Chatbooks предлагает подписку на фотоальбомы из ваших собственных фотографий. Пользователь ставит мобильное приложение, подключает его к своему инстаграму или прямо галерее телефона, вводит номер карты и прочие параметры, и, вуаля, как только фотографий наберется достаточное количество, всплывет Push и через пару кликов на проверку беспалевности контента деньги спишутся, а домой поедет настоящий бумажный фотоальбом.

Цена естественно низкая ($8 за альбом), качество — терпимое, но хуже, чем у большинства конкурентов, печатающих единичные экземпляры. Это и логично — печатается не единожды собранное сокровище, а еженедельный отчет, ему не надо быть лучше всех. Впрочем, Chatbooks утверждает, что это только с виду альбом невзрачный, а на самом деле технологии клевые, эта бумага должна нас всех пережить.

Если смотреть на другие сервисы фотоальбомов по подписке, например, на Groovebook, то их модель другая: они привязываются ко времени, а не к числу фотографий. Пользователь имеет право на один альбом в месяц и сам должен не забыть выбрать те фотки, которые достойны в этот альбом попасть. При таком подходе люди, естественно, свой месяц часто пропускают, но плата всё равно списывается. У Chatbooks всё честно, нет альбома — нет денег.

В России клонов нет ни у одной из схем, можно клонировать, наверное. Миллиардов не заработать, но на хлеб с маслом — вполне. Сам Chatbooks за два с половиной года жизни чуть больше двадцати миллионов долларов инвестиций поднял, на прибыль пока не вышел.