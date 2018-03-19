5 февраля «Яндекс» объявил, что начал фильтровать токсичные объявления, для определения неприемлемости рекламы компания использовала рекомендации ассоциации IAB Russia. За первый месяц фильтрации Яндекс.Браузер зафиксировал снижение количества блоков раздражающей рекламы на 40%, а количество сайтов, использующих неподобающие форматы, сократилось на 22%.

Количество пользователей, для которых агрессивная реклама была скрыта, уменьшилось на 35%. Сейчас такие форматы рекламы скрываются ежедневно в среднем не более чем для 700 000 пользователей. В среднем Яндекс.Браузер фильтрует около 3,5 млн агрессивных рекламных блоков в день, однако в начале марта их количество снизилось до 2,2 млн, то есть рекламодатели, желающие любой ценой привлечь внимание пользователя, постепенно меняют тактику.

Основной проблемой для «Яедекса» является то. что пользователи, увидевшие раздражающую рекламу, чаще всего устанавливают блокировщик, который блокирует все объявления без разбора, лишая доходов «Яндекс» и издателей. «Яндекс» создал ассоциацию против плохой рекламы и блокировщиков в сентябре 2017 года. Сотрудничеством с ассоциацией заинтересовались РБК, «СТС Медиа», IMHO, Weborama и другие члены IAB Russia.

19 декабря представители конкурирующей рекламной системы и разработчики конкурирующего браузера из Google сообщили, что намерены начать блокировать некачественную рекламу в своём браузере Google Chrome с 15 февраля 2018 года.