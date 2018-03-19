По данным исследовательской компании App Annie, в 2017 году российские пользователи потратили на мобильные приложения около $500 млн — на 40% больше, чем годом ранее. Россия вошла в топ-5 стран по количеству загрузок приложений, уступая Китаю, Индии, США и Бразилии. По оценке компании, среднее время, которое проводит ежедневно российский пользователь в приложениях, в 2017 году выросло на 10%, до 139 минут.

В топ-20 приложений по загрузкам в 2017 году 11 от российских компаний. Лидирует принадлежащий Facebook мессенджер WhatsApp, на втором месте — приложение VK от «ВКонтакте», третью позицию занимает мессенджер Viber. Следом идет «Сбербанк Онлайн», а замыкает топ-5 онлайн-классифайд «Юла». Другие приложения российских разработчиков в топе — Avito, «Яндекс.Браузер», «Одноклассники», Joom, поиск «Яндекса», «Яндекс.Такси», «Яндекс.Навигатор» и «Мой МТС». На 15-м месте по популярности оказалось приложение ShareIt китайской Lenovo, предназначенное для обмена файлами между устройствами по Wi-Fi.