Антон Пахомов, директор по развитию бизнеса и взаимодействию с сетями Яндекс.Маркет, рассказал РБК, что поисковик разработал приложение «Суперчек». На старте в проект попадут офлайновые «Азбука вкуса», «Дикси», парфюмерная сеть «Улыбка радуги». Всего до конца года Яндекс надеется подключить 100 магазинных сетей.

«Суперчек» позволит покупателю:

изучить ассортимент и составить список покупок;

оформить доставку либо заказать получение собранного заказа в магазине;

сканировать штрих-код и оплатить покупку приложением , без прохода через магазинную кассу.

Продавцы и Яндекс получат возможность порекомендовать потенциальному покупателю те или иные покупки ( примечание: после запуска « Диско» Яндекс претендует раздавать рекомендации почти в каждом продукте , медиасервисах, «Дзене», «Ауре»).

Пахомов объяснил, что Яндекс может расширить возможности «Суперчека» по просьбам конкретных сетей. Доставкой покупок займутся продавцы, агрегатор готов помогать с ней лишь в отдельных случаях, товарные карточки будет готовить Яндекс.Маркет. Партнёрские сети будут платить Яндексу по модели CPA (cost per action — оплата за действие), комиссия интернет-платформы неизвестна.

В экспериментальном режиме Яндекс.Маркет пробовал подключиться к офлайновой рознице в конце 2018 года, рассказывал глава проекта Максим Гришаков. Традиционные супермаркеты оказались более чем интересны интернет-предпринимателям, так как онлайн даёт лишь 4−5% продаж в России, а в продажах продуктов и того меньше — 1%.

Больше года назад мобильные приложения Яндекса и «Метрика» научились «следить» в офлайн-заведениях за посетителями. Рекламные инструменты Яндекса приспособлены для гиперлокального таргетинга на них. В коллекции поисковика уже есть мобильный продукт для офлайновых покупателей — «Едадил». Россияне даже выбрали его лучшим в Google Play за 2018 год. Но «Едадил» сфокусирован на скидках, а не полном ассортименте офлайновых супермаркетов. Соответственно и выручка «Яндекса» от «Едадила» ограниченна участием в скидочных акциях, где продаются лишь избранные товары, и те, к сожалению для продавцов и посредника, по сниженным ценам.