Тинькофф-мобайл теперь будет работать с esim-картами, подключиться к оператору, если вы клиент банка Тинькофф, можно удалённо. «Ведомости» сообщают, что:

Это первый случай, когда eSIM можно подключить дистанционно, без визита в офис оператора, утверждает представитель группы. Правда, по его словам, сервис доступен только абонентам виртуального оператора и клиентам банка «Тинькофф», которые уже проходили идентификацию, приобретая продукты банка. Подключить eSIM может уже 11 млн активных пользователей, утверждает гендиректор «Тинькофф мобайла» Георгий Чесаков.

В остальных случаях надо приходить в офис оператора с паспортом (пока это умеет только Tele2) или пользоваться иностранными esim-провайдерами.