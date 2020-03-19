12 марта прессе стало известно, что депутат Госдумы Сергей Катасонов скрыл от окружения факт поездки во Францию. Вернувшись, он, вместо карантина, отправился на встречу с Путиным.

17 марта одному из корреспондентов Roem.ru, например, стало известно, что у его знакомого Димы две соседки скрыли поездку в Италию, заболели там COVID-19, и заразили своих пожилых родителей. Случаи эти оказались не уникальны и даже не единичны. И не ограничены, конечно, Россией.

Речь сейчас не идет о том, насколько на самом деле опасен вирус, существует ли он вообще, нужны ли карантины и самоизоляции и сколько от них вреда и пользы по сравнению с другими стратегиями поведения в этой ситуации разных лиц и институтов.

Речь идет о том, что государство таки решило принять определенные меры.

Роспотребнадзор обязал вернувшихся из-за границы граждан сообщать о себе на горячую линию -- «о месте и датах пребывания за рубежом, а также предоставить контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания». Мы, конечно, верим в ответственность россиян, которые непременно дозвонятся и доложатся, но, вряд ли, всё же, вс это сделают. И вряд ли все поедут до дома не на метро/автобусах/аэроэкспрессах, а на личном автомобиле.

Так вот. Прикол с этими россиянами в том, что сервисы им предоставляют мобильные операторы, необанки, рекламные системы, поисковые системы, социальные сети и другие платформы, которые о людях знают очень много, узнают всё это очень быстро, умеют сопоставлять и анализировать.

Они знают, кто куда ездил, с кем общался вчера и с кем пообщается завтра. Кто откуда вернулся, запостил ли фоточки или почему-то молчит.

Но компании по понятным, наверное, причинам не очень хотят, чтобы государство и пользователи осознали, что они всё это знают.

Возможно, они уже работают с государством, но публично об этом рассказывать никто не будет. Пока Павел Кушелев передаёт в Фейсбуке, что после его возвращения из Испании сообщение о больничном и самоизоляции от ДИТ Москвы пришло ему через две недели, и в этом он не одинок.

При этом условный (подставьте здесь любое имя проекта с крупной базой установленных аппок у россиян. Я не хочу показывать пальцем) может за один запрос сделать выборку своих пользователей из числа тех, кто:

покидал Россию в две последние недели

был за рубежом в странах с плохими показателями по заболеваемости коронавирусом

вместо того , чтобы сидеть дома , телепается по всей Москве или , хуже того , России

Не нужно никакого распознавания лиц, не нужно ничего внедрять на общегородском или общероссийском уровне. Достаточно попросить данные у тех, у кого они есть. И даже если будут пинки и тычки общественности в ответ на нарушение приватности пользователей, у компаний есть железобетонный ответ: because coronavirus, that’s why!

Тем временем, в США уже началось™. «Правительство активно обсуждает с Facebook, Google и рядом технологических компаний возможность использовать данные о геолокации с телефонов для борьбы с распространением коронавируса -- включая проверку того, держатся ли люди на достаточном расстоянии друг от друга». В Фейсбуке рассказали, что власти очень интересуются паттернами перемещения граждан, в Google хотят исследовать реальное влияние самоизоляции.

Зато под мрачной сенью коронавируса многие компании смогут поменять политики в более интересную для себя сторону.

Например, никакой финтех не любит наличные: платежи и обмен ими невозможно отслеживать и анализировать, если хитрый курильщик покупает сигареты только за кэш, ему не завысишь стоимость страховки. Вирус — отличный повод зафорсить отказ от наличных, чем и занялись и Сбербанк, и Mail.ru, и Яндекс. Почему вы не принимаете наличные, при возможности это делать и при том, что они являются законным средством платежа на территории РФ? Because coronavirus, that’s why!

Видеоблогеры по миру (и в России тоже) столкнулись с внезапными блокировками роликов в YouTube: но в Google предупредили, что модерация в ближайшее время станет гораздо более жёсткой и внезапной, поскольку белковые модераторы будут участвовать в ней гораздо менее активно, качеством контента будут заниматься в основном автоматические алгоритмы. Почему вы блокируете мой контент? Because coronavirus, that’s why!

Похожие настроения обнаружились у Марка Цукерберга: распространение фейков о коронавирусе означает, что настало время закручивания гаек, рассказал он NYT. Глава Facebook считает пандемию хорошим поводом ужесточить политику относительно «неправильной информации».

Знаете, это всё напоминает о двух вещах.

Первое: байка про «Энигму». Британцы, взломавшие шифр, якобы делали вид, что не знают содержимого сообщений между немецкими войсками, планировавшими бомбёжку Ковентри, чтобы не демаскировать факт компрометации «Энигмы». Байка ложна, поскольку Ковентри не упоминался как цель налёта, британцы не могли защитить именно его. Но она хорошо описывает дилемму сервисов, знающих о своих пользователях так много, что они действительно могут остановить распространение любого вируса за считанные часы. Если соединить это их знание с правоохранительной системой, то можно навертеть таких дел, что любая утопия будущего окажется детской шалостью. И мы реально стали очень близки к самым мрачным киберпанковским историям о возможности человека выбирать как плохие, так и хорошие действия в своей жизни. Because coronavirus, that’s why!

Второе: есть байка о том, что если вы просите у человека что-то, то вы с большей вероятностью получите желаемое в том случае, если вы хоть как-то, хоть абсолютно бредовым способом, аргументируете свою просьбу. Если вы попросите: «Ребята, пожалуйста, пропустите без очереди!» вас пропустят в 20% случаев, но если сформулируете запрос как «Ребята, пожалуйста, пропустите без очереди, у меня папа негр!» — пропустят в 40% случаев. Так вот, не забывайте, что в большинстве случаев, залезание к вам в карман со стороны сервисов с присловьем: «Это из-за коронавируса!» остаётся залезанием к вам в карман.

(Даже если поначалу денег и не просят — схему с пробным периодом коронавирус не отменяет)