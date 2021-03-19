На заседании Правительства РФ 18 марта премьер Михаил Мишустин анонсировал поправки в закон о защите прав потребителей.

Они создадут правовую основу для урегулирования споров через специальный онлайн-сервис на Едином портале государственных услуг. Он будет обеспечивать покупателю возможность обратиться в магазин и предъявить свои претензии к товару. В процессе урегулирования спора там можно подобрать альтернативные варианты — вернуть товар, заменить его на другой или получить скидку на будущие покупки. То есть подобрать самый подходящий для продавца и покупателя вариант. Такой механизм поможет создать благоприятные условия для эффективной защиты прав потребителей. И конечно, укрепит доверие к сфере онлайн-торговли.

Механизм в документах назван альтернативным, что позволяет предположить, что существующие у интернет-магазинов способы урегулирования проблем продолжат работать.

Обсудили и поправки к закону о цифровых финансовых активах, которые требуют представления кандидатами, участвующими в выборах, сведений по сделкам, собственным и членов семьи, по приобретению цифровых активов и валют за последние три года, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его мужа\жены за три года до сделки. И об источниках средств, на которые были приобретены цифровые активы.