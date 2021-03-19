Российский AliExpress собирается возвращать продавцам комиссию с продаж пользователям, которых они привели на площадку со своих сайтов и соцсетей. В личном кабинете селлер должен сгенерировать партнёрскую ссылку и использовать её на своих ресурсах.

Отмена комиссии за внешний трафик позволит продавцам бесплатно использовать инфраструктуру маркетплейса: открыть магазин, брендировать витрину, загрузить товары, участвовать в акциях, проводить прямые трансляции, пользоваться инструментами общения с покупателями, в том числе арбитражем, а также принимать онлайн-оплату без расходов на эквайринг (в среднем по рынку эта услуга стоит не менее 2%). «Мы рассматриваем отмену комиссии за внешний трафик как возможность поддержать две категории продавцов. Первая — это те, кто работают с AliExpress как с основным каналом сбыта и всегда ведут в свой магазин на платформе трафик из собственных источников. Вторая категория — новые продавцы, которым нужно привлечь внимание первых покупателей, заработать отзывы и рейтинг, чтобы раскрутить маховик продаж. Они также используют соцсети, рассылки и рекламу, и тоже смогут не платить комиссию. Мы считаем такой подход справедливым», — передаёт пресс-релиз слова директора по развитию AliExpress Россия Дмитрия Селихова.

Проблема зависимости от маркетплейсов поднимается в сообществе российских ecommerce-бизнесменов после каждого конфликта вокруг крупного игрока. Собственный магазин даёт больше свободы действий и нейтрализует некоторые риски, но требует больше ресурсов для развития и ведения бизнеса.