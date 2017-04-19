Издание Sports.ru сообщило о полученном уведомлении Роскомнадзора о возможности блокировки их сайта в качестве обеспечительной меры, «направленной на защиту авторских и (или) смежных прав». Решение принято Мосгорсудом по требованию ООО «Национальный спортивный телеканал» (юрлицо «Матч ТВ»). Суд определил, что на https://www.sports.ru размещаются телепередачи телеканалов НТВ-ПЛЮС СПОРТ ПЛЮС и «Наш футбол», права на которые принадлежат «Национальному спортивному телеканалу». Никто из представителей «Матч ТВ» не раскрывает, о каком конкретно контенте идет речь, — заявили Sports.ru. Директор проекта Дмитрий Навоша объяснил:

Никаких неурегулированных претензий от «Матч ТВ» у нас нет. И я уверен, что к защите собственных прав это заявление не имеет никакого отношения — иначе написали бы нам. Знаем, что их давно раздражает сам факт существования популярного независимого спортивного медиа — но кто сказал, что «популяризировать спорт» полагается только государственным медиахолдингам?"

С 6 апреля 2017 генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки и Sports.ru спорят о популярности одного из шоу телеканала. Сайт настаивает, что расчёты продюсеров «Матч ТВ» не оправдались и футбольное реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?» вовсе не «бьет рекорды по цифрам». В свою очередь Канделаки объяснила сайту, что «интерес целевой зрительской аудитории к передаче, как минимум, выше, чем в среднем к околоспортивному контенту на канале», и он растёт.

P. S. Дмитрий Навоша, гендиректор Sports.ru, заявление о споре и немного о возможной блокировке: