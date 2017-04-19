Издание Sports.ru сообщило о полученном уведомлении Роскомнадзора о возможности блокировки их сайта в качестве обеспечительной меры, «направленной на защиту авторских и (или) смежных прав». Решение принято Мосгорсудом по требованию ООО «Национальный спортивный телеканал» (юрлицо «Матч ТВ»). Суд определил, что на https://www.sports.ru размещаются телепередачи телеканалов НТВ-ПЛЮС СПОРТ ПЛЮС и «Наш футбол», права на которые принадлежат «Национальному спортивному телеканалу». Никто из представителей «Матч ТВ» не раскрывает, о каком конкретно контенте идет речь, — заявили Sports.ru. Директор проекта Дмитрий Навоша объяснил:
Никаких неурегулированных претензий от «Матч ТВ» у нас нет. И я уверен, что к защите собственных прав это заявление не имеет никакого отношения — иначе написали бы нам. Знаем, что их давно раздражает сам факт существования популярного независимого спортивного медиа — но кто сказал, что «популяризировать спорт» полагается только государственным медиахолдингам?"
С 6 апреля 2017 генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки и Sports.ru спорят о популярности одного из шоу телеканала. Сайт настаивает, что расчёты продюсеров «Матч ТВ» не оправдались и футбольное реалити-шоу «Кто хочет стать легионером?» вовсе не «бьет рекорды по цифрам». В свою очередь Канделаки объяснила сайту, что «интерес целевой зрительской аудитории к передаче, как минимум, выше, чем в среднем к околоспортивному контенту на канале», и он растёт.
Полторы недели назад Тина Канделаки выступила с открытым письмом к Sports.ru (в ответ на нашу картинку с рейтингами «Матч ТВ», которые оказались далекими от заявленных ею), в которой написала, что «ценит профессионализм вашей редакции», «мы вас любим и ценим», поправила нас по части рейтингов (увы, снова соврала), и закончила пламенным призывом: «Давайте объединим наши усилия для популяризации футбола — мы все в одной лодке».
Примерно в эти же дни, судя по всему, она подписала это заявление своих юристов с просьбой о блокировке «в качестве обеспечительных мер». Потому что по правде говоря, им больше бы хотелось выкинуть всех из лодки, а с «популяризацией спорта» настоящие цели канала никакой связи не имеют.
Эта лодка, конечно, неизбежно потонет (в прошлом году эффективные менеджеры нагенерили своему холдингу 28,4 млрд убытка — в 10 раз больше, чем годом ранее), так что мы, извините, уж лучше по-прежнему все-таки на своей. Обещаем, что выплывем.
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