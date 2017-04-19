В ближайший год Viber может запустить для российских пользователей функцию поиска товаров по брендам и названиям и оплаты покупок внутри мессенджера, сообщил глава российского офиса Viber Евгений Рощупкин на форуме «РИФ и КИБ — 2017». Рощупкин уточнил, передал RNS, что сейчас этот инструмент тестируется в США. В течение года произойдет глобальный запуск, решение будет доступно, в том числе, для партнеров в России уточнил топ-менеджер.

О том. что Viber запустил ряд функций для e-commerce стало известно в феврале этого года, возможность искать и оплачивать товары прямо в мессенджере была запланирована к запуску в начале марта в Штатах, а затем решение будет должно запускаться по всему миру в том числе по мере возникновения потребностей со стороны e-commerce компаний. Одним из первых партнеров станет e-commerce гигант Rakuten, с 2014 владеющий крупным пакетом акций Viber (в 2011 году Rakuten участвовал в $100 млн раунде финансирования российского магазина, традиционного онлайн-продавца — Ozon.ru).

Все крупные конкуренты Viber уже запустили возможность создания чат-ботов для e-commerce игроков, в том числе в 2016 году это сделали Facebook и WeChat. С помощью чат-ботов можно выбрать товар, оплатить его и заказать доставку, также компании работают над тем, чтобы научить ботов понимать запросы сделанные на естественном языке и поддерживать осмысленный диалог о бренде без участия живого оператора.