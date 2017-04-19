Инвестиционный фонд Da Vinci Capital может выкупить долю Михаила Васинкевича в «Юлмарте», которая составляет 33,5% (по другим данным, доля Васинкевича — 38,5%).

«Мы активно прорабатываем детали с инвестиционной компанией Da Vinci Capital. Есть еще несколько заинтересованных семейных фондов, называть людей не буду. Менеджеры Da Vinci хорошо компанию знают и разделяют наши взгляды на рынок, на развитие компании. Но я не исключаю, что и другие интересанты могут быстро отреагировать на возможность», — рассказал совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин в интервью агентству «Интерфакс».

Месяц назад «Коммерсантъ» со ссылкой на Костыгина и другие источники сообщил, что долю Михаила Васинкевича выкупит сам «Юлмарт», 9 марта стороны подписали рамочное соглашение, где установлен график выплаты Васинкевичу. Теоретически этой продажей мог завершиться конфликт между акционерами, который продолжается с начала 2016 года (1, 2, 3).