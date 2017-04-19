На форуме «РИФ и КИБ — 2017» РАЭК представил ежегодное исследование экономики Рунета. Первая страница годового отчёта оформлена цитатой из послания президента России Путина Федеральному Собранию о госразвитии цифровой экономики. В практической плоскости оно уже идет. Среди итогов года глава РАЭК Сергей Плуготаренко отметил изменение отношения экспертов к законопроектам, регулирующим отрасль, несмотря на то, что в 2016 году были приняты или начали действовать несколько резонансных законопроектов. Это антитеррористические поправки депутатов Озерова и Яровой, новые правила работы для новостных агрегаторов, онлайн-кинотеатров, готовятся законы о деятельности e-commerce площадок и ряд других инициатив, вызвавших недовольство представителей рынка. По статистике РАЭК ситуация стабильно улучшается, ассоциация эффективно работает со своими экспертами и властью.

С 2015 по 2017 год отношение экспертов к законопроектам сменилось с отрицательного на положительное. В 2015 году положительно законодательные инициативы оценивали 13% экспертов, против выступал 31%, в 2016 году 20% против 30%, а в 2017 уже 18% экспертов положительно оценивают законопроекты, и лишь 12% выступают против, — уточнил Плуготаренко.

Среди официальных направлений деятельности РАЭК есть « Взаимодействие с государством» — это лоббирование интересов отрасли , привлечение внимания госструктур к проблемам развития Рунета , консультация и взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами. Одна из миссий ассоциации: «развитие нормативно-правового поля по защите интересов участников рынка». Таким образом Сергей Плуготаренко доказал в цифрах за 2015 — 2017 года эффективность деятельности РАЭК.

Из других итогов года. По данным РАЭК к 2020 году три четверти россиян — 86,7 млн человек — станут пользователями интернета, при этом большая часть людей будет использовать для выхода в сеть мобильные устройства, а не дексктоп. Статистика по всей России демонстрирует превосходство мобайла над десктопом — 65% против 53%, говорится в отчете РАЭК. Вклад цифровой экономики в ВВП России был оценен в 2,8%. В то время как 19% от ВВП формируют интернет-зависимые рынки. Объем рынка интернет-рекламы за 2016 год составил 136 млрд рублей, сегмент инфраструктуры и ПО оцениваются в 2 000 млрд рублей, маркетинг и реклама — 171 млрд рублей, цифровой контент — 63 млрд рублей, электронная коммерция — 1 238 млрд рублей.