У нас примерно 6 миллионов, даже больше, доменов, зарегистрированных на физлиц, которые используются в торговле. К сожалению, главные наши ресурсы, идентифицирующие налогоплательщиков — Единый госреестр юрлиц, ИП, — не содержат доменные имена, зарегистрированные правильно с точки зрения правоприменения на это юрлицо, площадки, с которых осуществляется деятельность и торговля, — сказал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на конференции «Онлайн-кассы. Новые возможности ритейла» — Этот вопрос надо решать, мы об этом думаем, но потихоньку, сначала необходимо было разобраться с розницей. Нужно идентифицировать площадки, с которых идет торговля, и связывать их с физическими и юридическими лицами, чтобы все было прозрачно, в том числе, и режим налогообложения.