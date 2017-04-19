У нас примерно 6 миллионов, даже больше, доменов, зарегистрированных на физлиц, которые используются в торговле. К сожалению, главные наши ресурсы, идентифицирующие налогоплательщиков — Единый госреестр юрлиц, ИП, — не содержат доменные имена, зарегистрированные правильно с точки зрения правоприменения на это юрлицо, площадки, с которых осуществляется деятельность и торговля, — сказал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на конференции «Онлайн-кассы. Новые возможности ритейла» — Этот вопрос надо решать, мы об этом думаем, но потихоньку, сначала необходимо было разобраться с розницей. Нужно идентифицировать площадки, с которых идет торговля, и связывать их с физическими и юридическими лицами, чтобы все было прозрачно, в том числе, и режим налогообложения.
Источник: Мишустин заявил о необходимости «привязать» домены интернет-магазинов к конкретным лицам, INTERFAX.RU
С нового 2017 года интернет-компаниям нужно печатать чеки и отправлять данные в налоговую. Электронными кассами займутся или уже занялись в «Яндексе», компании группы «Гарант» USM Holdings Алишера Усманова (совладелец Mail.ru Group, МегаФона и др.), и традиционные поставщики контрольно-кассовой техники. По статистике в 2016 году сайты с возможностью оплаты, в 66% случаев принимали деньги через платёжные агрегаторы, 24% используют отдельные платёжные средства напрямую через провайдера — электронные кошельки, 13% настраивают интернет-эквайринг через банки, 7% — через платёжные шлюзы.
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