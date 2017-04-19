На ежегодной конференции для разработчиков F8 которую проводит Faceboook компания показала новую платформу Facebook Spaces, где пользователи могут контактировать друг с другом в режиме виртуальной реальности. Первой соцсетью в виртуальной реальности считается проект Second Life, запущенный в 2003 году компанией Linden Lab, расположенной в Сан-Франциско. Также основатель соцсети Марк Цукерберг объявил о запуске открытой платформы дополненной реальности. Теперь сторонние разработчики различных фильтров для видео и других сервисов дополненной реальности смогут предложить их всем пользователям Facebook.