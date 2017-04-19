Весной 2017 года РАЭК совместно с турецким исследовательским агентством OC& C Consulting, при поддержке Google и ряда игроков Рунета начали исследование на тему мобильной экономики России. В стране смартфоны победили десктоп: жители городов с численностью населения 100 000+, и городов меньшего размера предпочитают мобильные устройства для выхода в интернет. По России в целом — 65% серферов используют смартфоны, 53% выходят в сеть с десктопа. В настоящее время вклад мобильной экономики в ВВП России равен 3,7%. К 2021 году, согласно прогнозу, он составит 4,7%, а вклад мобильной экономики в экономический рост — 7,5%. Отмечено, что сейчас мобильная экономика создает более миллиона рабочих мест. К 2021 году — будет создавать полтора миллиона. Таким образом, на рынке труда мобильная экономика почти наполовину компенсирует потери от кризиса. РАЭК и партнёры включили в мобильную экономику и обсчитали 4 «слоя», от жёстких первых — производителей оборудования, программ, услуг, провайдеров — до виртуальной «выгоды потребителей»:

В 2016 г. трафик мобильного интернета в России год к году вырос на 48% примерно до 3,8 млрд Гб , следует из материалов Минкомсвязи , сообщили «Ведомости», он в 7 раз меньше объёма данных в фиксированных сетях , но объём этих передач вырос только на 15%.

По объему скачиваний мобильных приложений Россия расположилась на 5 месте. В стране наблюдается высокий уровень технической компетенции специалистов, чему подтверждение высокие места некоторых приложений российской разработки в рейтинге по выручке AppStore и Google Play.

Главный аналитик РАЭК Карен Казарян в ходе конференции РИФ отметил, что мобильная экономика, которую ассоциация постаралась выделить впервые, уже больше сельскохозяйственного сектора России в денежном выражении.