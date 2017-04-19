Национальный комитет по аудиту Великобритании сообщил, что, по его подсчетам, продавцы с eBay и Amazon, преимущественно китайские, не доплатили в бюджет более $1,28 млрд. Компании, продающие товары или услуги жителям Великобритании, должны платить налог на добавленную стоимость в размере 20% от цены товара. Часть продавцов на крупных торговых площадках этого не делала, а eBay и Amazon не блокировали таких нарушителей, выяснили аудиторы.

eBay уже опубликовал заявление, что компания намерена в ближайшее время устранить все нарушения, Amazon отказался от комментариев. Amazon сам периодически сталкивается с обвинениями в США из-за того, что компания ведет большую часть операций в оффшорных зонах для того, чтобы минимизировать налоги. Проблема налогообложения кросс-бордера актуальна для всех европейских стран.

Летом 2016 года было объявлено о создании Международной организации электронной коммерции и интернет-торговли WECITO, куда Национальная федерация ритейлеров (США), Ecommerce Foundation (Евросоюз) и Китайская ассоциация электронной коммерции, эта организация намерена координировать усилия различных стран по борьбе с серым импортом. Россию в организации представляет АКИТ. По прогнозу АКИТ, потери российского бюджета от серого импорта в 2017 году должны составить 64 млрд рублей. По статистике ассоциации в 2016 году 90% трансграничных покупок россияне сделали на китайских площадках. В ноябре 2016 в АКИТ допустили, что если ввести НДС для зарубежного e-commerce, то к 2020 году бюджет РФ дополнительно получит 439 млрд рублей, а если не ввести — через 2 года российского интернет-ритейла не останется.