Дмитрий Навоша объяснил, что у обвинений его издания Sports.ru в «пиратстве» мало оснований. Накануне выяснилось, что Мосгорсуд издал решение о предварительном обеспечении по защите прав на некие материалы — в опубликованных документах суда не было их названий, но блокировки потребовало юрлицо спортивного проекта «Матч ТВ», речь шла о чём-то произведённом НТВ. Позднее Роскомнадзор косвенно подтвердил утверждения Навоши, ведомство не нашло нарушений — блокировка Sports.ru не состоялась. Сегодня Навоша узнал о каких материалах «Матч ТВ» рассказал Мосгорсуду, рассказал почему его проект может их использовать, и подчеркнул, что «Матч ТВ» не считает ценным контент, с распространением которого сам же «Матч ТВ» и решил побороться — речь про футбол второго российского дивизиона, который «Матч ТВ» освещает ограниченно. Следует подчеркнуть, что компания «НТВ-плюс» разослала предупреждение о разрыве действующих контрактов на предоставление контента в августе 2016 года, эксклюзив на записи получил «Матч ТВ», и Навоша тогда комментировал предупреждение производителя. Сегодня гендиректор заявил:

У Sports.ru есть все необходимые права на показ хайлайтов ФНЛ. Эксклюзивом на эту лигу обладает компания «Телеспорт». По договору с ней, эти права используем и мы, и телеканалы «Матч ТВ», и региональные телеканалы […] Согласно договору с «Телеспортом» […] есть такое подтверждение и от руководства «НТВ-Плюс». Правда — прежнего руководства (нашему контракту с «Телеспортом» уже три года), управлявшего каналами еще до «Матча» и Тины Канделаки. […]

В августе 2016 года глава Sports.ru Дмитрий Навоша, после предупреждения «НТВ-плюс» рассказал «Роем!», что контент о играх российских лиг, вероятно, придётся заменять зарубежными спортивными событиями: «Хотелось бы, конечно, российских лиг побольше показывать, и к этому мы все-таки приложим дополнительные усилия. Но если сложится так, что они — запрещенный к распространению, контент, то так тому и быть».

Сейчас Навоша напомнил, что:

Спортивным болельщикам не нужно лишний раз пояснять, насколько второй российский дивизион непопулярен (полупустые трибуны, плохая картинка, игры в рабочее время по будним дням). Он непопулярен настолько, что сам «Матч ТВ» не размещает хайлайты большинства матчей лиги на своем сайте. То есть он сам не считает ценным контент, с распространением которого решил побороться.

Дополнительно Навоша подчеркнул: