Генеральный директор «Национальной медиа группы» Ольга Паскина рассказала «Ведомостям», что принадлежащие НМГ «Известия» будут создаваться в мультимедийном информационном центре — объединённой редакции. Центр возглавил генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин, но называется он в честь газеты — «Известия». Центр будет создавать контент для телеканалов «Пятый канал», РЕН ТВ и «Известий». У каждого из перечисленных СМИ будет собственный главред, у каждого будет своя редакционная политика. Модель объединённой редакции «Известия» использовали и с предыдущим издателем — Арамом Габреляновым, от услуг которого НМГ отказалась в попытке сделать «Известия» «более качественной» и аналитической газетой.

В 2012 году «Известия», принадлежавшие «Национальной медиа группе», но издаваемые издателем News Media и издания самой News Media (сейчас это, прежде всего Life.ru и одноимённый телеканал) объединили редакционные усилия. Так найденная журналистами новость, могла передаваться между изданиями или выходить в наиболее подходящем для неё. В феврале 2016 года журналисты РБК узнали, что News Media Арама Габрелянова больше не будет издавать «Известия» и владельцы выберут нового издателя. «Национальная медиа группа» рассталась с «объединённой» с Life.ru редакцией летом 2016 и забрала «Известия» под своё прямое управление. Владелец поменял издателя, но полную автономность старейшему изданию (в марте ему исполнилось 100 лет) не вернул.