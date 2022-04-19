Ссылки на сайты «Медузы», «Медиазоны», «Настоящего времени» (данные СМИ признаны в России иноагентами) «Холода» и «Псковской губернии» исчезли из поисковой выдачи «Яндекса» из-за попадания в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Ссылки пропадают из поисковой выдачи "Яндекса", если они были добавлены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов. Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их "зеркала", как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически»