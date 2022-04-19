Netflix сегодня должен опубликовать результаты первого квартала 2022 финансового года. Консенсус-прогноз аналитиков – выручка вырастет на 10,7% до $7,93 млрд. Прирост абонентов составит 2,6 млн человек. Это худшие результаты за последние 8 лет, в том числе они обусловлены решением Netflix об уходе с российского рынка, которое стоило компании примерно 1 млн подписчиков.

В развивающихся странах Netflix по мнению многих аналитиков достиг порога по аудитории. отток клиентов Netflix увеличится в текущем квартале после того, как компания объявила о повышении цен для подписчиков в США и Канаде в январе. Однако выручка, полученная от повышения цен, могут быть использована для создания нового контента и стимулирования роста на менее международных рынках.