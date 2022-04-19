Озону, компании зависящей от поступления заёмных и инвесторских средств, приходится сейчас хуже всех на российском рынке, приходится сокращать подразделения:

...рассказали Forbes два источника — близкий к Ozon и экс-руководитель одного из направлений компании, который попал под сокращение. Эту информацию также подтвердил источник, близкий к «Яндексу»: «У Ozon жесткое сокращение расходов». По его словам, Ozon сокращает как сотрудников, так и суммы расходов на фонд оплаты труда, в противном случае компанию ждет банкротство через четыре-пять месяцев.

Экс-руководитель одного из направлений Ozon, который попал под сокращение, говорит, что из-за событий на Украине Ozon начал увольнять сотрудников проектов, которые требуют инвестиций. «В течение нескольких недель были уволены некоторые отделы», — отметил собеседник Forbes. По его словам, «массовые сокращения» начались в начале апреля, они затронут «до 20% от текущего персонала». Для многих это стало неожиданностью, отметил экс-руководитель одного из направлений Ozon. «Сокращения объясняют в том числе тем, что штат некоторое время назад был раздут, а теперь нужно прийти к оптимальной численности для поддержания жизни компании», — добавил собеседник Forbes.