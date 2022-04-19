Белый дом вводит запрет на испытания противоспутникового оружия, заявила вице-президент Камала Харрис. По ее словам, США первые пошли на этот шаг и ожидают аналогичных решений от других стран.
«Эти тесты опасны, и мы не будем их проводить»,— сказала госпожа Харрис во время посещения базы космических сил «Ванденберг» в штате Калифорния
Глава Роскосмоса Д. Рогозин считает, что это означает доведение до готовности американского противоспутникового оружия и постановку его на вооружение.
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Возможно, речь даже не о ракете или лазере наземного базирования. X-37B больше 10 лет назад первый раз полетел, впоследствии надолго задерживался на орбите