Рогозин отказал США в праве на идиотизм: они уже готовы к войне в космосе


Белый дом вводит запрет на испытания противоспутникового оружия, заявила вице-президент Камала Харрис. По ее словам, США первые пошли на этот шаг и ожидают аналогичных решений от других стран.

«Эти тесты опасны, и мы не будем их проводить»,— сказала госпожа Харрис во время посещения базы космических сил «Ванденберг» в штате Калифорния

Глава Роскосмоса Д. Рогозин считает, что это означает доведение до готовности американского противоспутникового оружия и постановку его на вооружение.

США запрещают испытания противоспутникового оружия
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