Белый дом вводит запрет на испытания противоспутникового оружия, заявила вице-президент Камала Харрис. По ее словам, США первые пошли на этот шаг и ожидают аналогичных решений от других стран.

«Эти тесты опасны, и мы не будем их проводить»,— сказала госпожа Харрис во время посещения базы космических сил «Ванденберг» в штате Калифорния