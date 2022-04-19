WG сделал возможность миграции в Worldofwarships на иностранные сервера для российских и украинских игроков.

Трансфер аккаунта также будет доступен для игроков, которые переехали в страну другого региона или изначально зарегистрировались и играют на сервере не своего региона. Они могут сменить сервер и продолжать играть с комфортом.

Это позволит перенести аккаунт туда, где игрок сможет платить за игру не сталкиваясь с проблемами трансграничных платежей и позволит WG оставить игроков в орбите самого WG, а не Лесты, обособляющейся от Воргейминга.