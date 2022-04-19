SAP уходит красиво: по сути, компания объявила, что новых клиентов искать не будет (и вряд ли она бы их нашла при всём желании), а со старых возьмёт денег сколько сможет
«Сегодня мы объявляем о дальнейших шагах по упорядоченному выходу из нашей деятельности в России, где мы работаем более 30 лет и создали отличную команду»,— сообщает SAP.
«Мы также объявляем о своем намерении отказаться от поддержки и обслуживания наших локальных продуктов в России»,— отметили в компании. В SAP подчеркнули, что независимо от любого решения существующие клиенты, использующие локальное программное обеспечение, по-прежнему смогут пользоваться продукцией компании.
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Тут народ рассказывает, что SAP ещё собирается данные унести в Германию по дороге (компания немецкая)
Тут, скорее всего, сотрудничество с российскими клиентами совсем закончится.