SAP уходит красиво: по сути, компания объявила, что новых клиентов искать не будет (и вряд ли она бы их нашла при всём желании), а со старых возьмёт денег сколько сможет

«Сегодня мы объявляем о дальнейших шагах по упорядоченному выходу из нашей деятельности в России, где мы работаем более 30 лет и создали отличную команду»,— сообщает SAP.

«Мы также объявляем о своем намерении отказаться от поддержки и обслуживания наших локальных продуктов в России»,— отметили в компании. В SAP подчеркнули, что независимо от любого решения существующие клиенты, использующие локальное программное обеспечение, по-прежнему смогут пользоваться продукцией компании.