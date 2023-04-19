Доходы большинства российских блогеров по итогам первого квартала 2023 года снова продемонстрировали рост, подсчитали аналитики сервиса для автоматизации работы с фрилансерами и блогерами Solar Staff. В январе—марте текущего года блогеры-физлица (на них, по оценкам Solar Staff, приходится до 95% всех русскоязычных блогеров) зарабатывали за месяц в среднем 15,8 тыс. руб. Ежемесячный доход таких блогеров по сравнению с первым кварталом 2022 года вырос более чем на 27% (с 12,4 тыс. руб.) и более чем на 30% по сравнению с 2021 годом (12,1 тыс. руб.).

Представители Solar Staff объясняют рост доходов у блогеров тем, что после ухода западных сервисов российские компании перераспределили свои бюджеты. В частности, деньги, которые раньше тратились на контекстную и таргетированную рекламу, теперь используются на продвижение у инфлюенсеров. «В середине прошлого года мы увидели сильный спад доходов у блогеров — на 30–40% год к году по каждому налоговому статусу, — комментирует представитель Solar Staff Александр Норовяктин. — Тогда бренды заморозили маркетинговые бюджеты, чтобы разобраться в том, какие средства продвижения сейчас можно использовать. Цифры за январь—март 2023 года показывают, что многие компании снова делают ставку на блогеров».