В отделениях "Сбербанка" у сотрудников появились ноутбуки, которые банк заказал в Китае под собственным брендом. Сейчас в отделениях тестируются 10 тысяч устройств, эксперты "Ведомостей" считают, что они банку нужны в первую очередь для "внутренних потребностей", то есть для работы сотрудников. Их в 12 000 отделений по стране около 280 тысяч.

Впрочем, собеседник газеты, "близкий к ритейлерам", рассуждает о том, что в свете ухода западных производителей с российского рынка Сбер может стать поставщиком техники и для сторонних компаний. В первую очередь из госсектора.

«Если сейчас освободилась ниша в сегменте ноутбуков, почему бы не попытаться ее занять», – рассуждает он. Хотя по параллельному импорту ноутбуки HP и Dell могут идти в примерно сопоставимом объеме, все равно есть множество рисков, связанных с отсутствием обновлений и активацией в «запрещенной» стране, указывает он. Российскому же бренду двери открыты в школы, госучреждения, а также к участию в гостендерах. «Сбер» планировал начать продавать свои ноутбуки на массовом рынке еще в конце 2022 г., но отложил старт продаж, рассказал источник, близкий к ритейлерам. Это может быть связано с тем, что к моменту прихода партии на российском рынке не было дефицита, объяснил он: «Перед Новым годом привезли слишком много товара, на перегретом рынке продукт был бы не востребован у покупателей».

Препятствием для выхода на массовый рынок для Сбера может стать невозможность продавать ноутбуки с установленной Windows. Кроме того, уточняет эксперт "Ведомостей" этим гаджетам пока недоступна "степень локализации не менее 30–40%", то есть, они не могут считаться "отечественными".

Ещё один экспериментальный гаджет "Сбера" - банкоматы без приёмника для карт, которыми надо управлять через приложение со смартфона. Сегодня стало известно, что приложение SBOL стало доступно в App Store, откуда в течение последнего года упорно удалялось Apple после добавления туда "Сбером".