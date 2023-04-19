В отделениях "Сбербанка" у сотрудников появились ноутбуки, которые банк заказал в Китае под собственным брендом. Сейчас в отделениях тестируются 10 тысяч устройств, эксперты "Ведомостей" считают, что они банку нужны в первую очередь для "внутренних потребностей", то есть для работы сотрудников. Их в 12 000 отделений по стране около 280 тысяч.
Впрочем, собеседник газеты, "близкий к ритейлерам", рассуждает о том, что в свете ухода западных производителей с российского рынка Сбер может стать поставщиком техники и для сторонних компаний. В первую очередь из госсектора.
«Если сейчас освободилась ниша в сегменте ноутбуков, почему бы не попытаться ее занять», – рассуждает он. Хотя по параллельному импорту ноутбуки HP и Dell могут идти в примерно сопоставимом объеме, все равно есть множество рисков, связанных с отсутствием обновлений и активацией в «запрещенной» стране, указывает он. Российскому же бренду двери открыты в школы, госучреждения, а также к участию в гостендерах.
«Сбер» планировал начать продавать свои ноутбуки на массовом рынке еще в конце 2022 г., но отложил старт продаж, рассказал источник, близкий к ритейлерам. Это может быть связано с тем, что к моменту прихода партии на российском рынке не было дефицита, объяснил он: «Перед Новым годом привезли слишком много товара, на перегретом рынке продукт был бы не востребован у покупателей».
Препятствием для выхода на массовый рынок для Сбера может стать невозможность продавать ноутбуки с установленной Windows. Кроме того, уточняет эксперт "Ведомостей" этим гаджетам пока недоступна "степень локализации не менее 30–40%", то есть, они не могут считаться "отечественными".
Ещё один экспериментальный гаджет "Сбера" - банкоматы без приёмника для карт, которыми надо управлять через приложение со смартфона. Сегодня стало известно, что приложение SBOL стало доступно в App Store, откуда в течение последнего года упорно удалялось Apple после добавления туда "Сбером".
Клиент будет с экрана банкомата сканировать QR-код, переходить с его помощью в банковское приложение, где будет предложена возможность получить и внести наличные. Такая операция не потребует использования пластиковой карты. Сам банкомат представляет собой экран и разъем для внесения/получения наличных, на нем нет клавиатуры и картоприемника. Сейчас у многих российских банков есть возможность выдавать наличность без использования карты, в том числе у Сбербанка, но это банкоматы, которые можно также использовать традиционным образом – с помощью карты.
«По сути такой банкомат – это конструкция, которая хранит деньги и содержит QR-код, а интерфейс и клиентский путь отображается в смартфоне клиента. Это наш эксперимент, технологический поиск», – пояснила Галкина. Такая технология – логичное продолжение клиентского опыта в эквайринге, который позволяет оплачивать покупку по QR-коду, считает она. К тому же затраты на оборудование для данного банкомата на 15% ниже, чем в классическом банкомате, а затраты на обслуживание – на 20%. Сокращение расходов на оборудование связано с исключением избыточных элементов – картоприемника, ПИН-клавиатуры и т. п. В какую сумму Сбербанку обошлась новая разработка, Галкина не сказала.
Вместе с тем банк не планирует в этом году массово поставлять такие устройства в сеть, добавила Галкина.
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