«Региональный общественный центр интернет-технологий» произвёл несколько видеороликов о том, как VPN-сервисы разрушают жизнь пользователей, сливая их личные данные кому попало.

В одном из роликов девушка пытается оплатить заказ в баре, а бармен вслух рассказывает ей данные её банковских карт. Утверждается, что в этом как-то виноват VPN.

В другом ролике какой-то мужик на автобусной остановке вслух спрашивает свой пароль от почты, а другой мужик говорит, что это имя и год рождения его "первой собаки". В этом тоже как-то виноват VPN (откуда он знает, какая по счёту это собака?, прим. ред.). В кадре проезжает по тротуару на электровелосипеде курьер Яндекс.Лавки.

Ещё один герой ролика на свидании рассказывает девушке, какой у неё ИНН, а также о том, что она смотрела фильм про Бриджит Джонс в обнимку с котом. Ещё один герой ролика, работая официантом, шантажирует посетителя ресторана любовницей, причём знает адреса жены и любовницы. Ещё одна героиня ролика, кадровичка, с порога начинает прессовать кандидата сведениями о том, что он живёт в двушке в Жулебино, не платит алименты и имеет маленький член. Во всём этом как-то виноват VPN.

Ещё в августе наружная реклама об опасности VPN появилась в московском метро.