ООО «Национальный Спортивный телеканал», юридическое лицо, стоящее за «Матч ТВ», подало иск к сайту Sports.ru в Мосгорсуд. Согласно исковому заявлению, «Матч ТВ» считает незаконной демонстрацию на сайте Sports.ru фрагментов (хайлайтов) двух матчей ФНЛ.

сообщил Sports.ru и обратился к генпродюсеру «Матч ТВ» Тине Канделаки с серией вопросов. Начиная с вопроса:

Почему вы отменили встречу с директором Sports.ru, которую сами назначали (и о которой объявляли в прессе), чтобы «наладить конструктивный диалог» и «найти возможные общие точки понимания проблемы по хайлайтам»?

И заканчивая вопросами, где Sports.ru обсуждает достижения «Матч ТВ», цели его существования, реакцию руководства «Матча» на новости о себе, принципы подбора контента.

Cтороны поспорили о видео месяц назад. У Sports.ru в прошлом были права на проблемный в 2017 году контент. В 2016 году производитель записей, на тот момент структура «НТВ-плюс» (а не «Матч ТВ», и не Sports.ru) объявила, что отдаст эксклюзив на записи «Матч ТВ». В августе глава Sports.ru Дмитрий Навоша, после предупреждения «НТВ-плюс» рассказал «Роем!», что контент о играх второстепенных российских лиг, вероятно, придётся заменять зарубежными спортивными событиями. По утверждению Sports.ru «Матч ТВ» пренебрегает второстепенными спортивными лигами и не популяризирует их, что, возможно, было одной из озвучиваемых «Матч ТВ» задач по пропаганде спорта в России.