Федеральная налоговая служба подала заявления о банкротстве ООО «Айньюс» и ООО «Медиа контент», управляющих газетой «Жизнь» и телеканалом Life Арама Габрелянова, сообщил «Коммерсант». На звонок издания Габрелянов не ответил, но, как пишет «Коммерсант», в разговоре с RNS предприниматель объяснил, что иски «технические». Так как его структуры в прошлом перечисляли налоговые платежи через «Унифин», а этот банк лишился лицензии в феврале 2016 года. По словам Габрелянова в банке его юрлица держали 600 млн руб., 390 млн из которых могли бы пойти на уплату налогов.

«Коммерсант» напомнил, что в апреле против ООО «Медиа контент» открыто исполнительное производство Федеральной службой судебных приставов. Организация должна 16,2 млн руб. российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), долг образовался за услуги распространения телеканала Life в Крыму. В июле 2016 года Крым объявил, что Life прекращает вещание на полуострове. Габрелянов объяснил «Лениздату», что плата за распространение сигнала там слишком большая и холдинг не намерен оплачивать крымский эфир.

В апреле 2014 года Арам Габрелянов, генеральный директор холдинга Life News, получил орден почета «за высокий профессионализм и объективность в освещении событий в Республике Крым». В целом Путин наградил 300 человек, представлявших Life, НТВ, ВГТРК, «Россию сегодня», «Комсомольскую правду», регуляторов Роскомнадзор, из них 90 корреспондентов.

В октябре 2016 года Анатолий Сулейманов, первый заместитель главы холдинга News Media, в который входит телеканал Life, заявил, что эфир переоценён везде и анонсировал полный переход в интернет: «Переход к интернет-вещанию будет постепенным, мы будем постепенно отказываться от контрактов с операторами платного ТВ по мере того, как эти контракты будут заканчиваться — мы просто не будем их продлевать». Ещё в начале апреля 2016 года в новый сайт Life.ru интегрировался телеканал Lifenews — при этом телеканал тоже сократил название до просто Life.