В мессенджере Telegram запустили сервис онлайн-платежей. Об этом стало известно на официальном сайте компании. В России система будет работать при поддержке Яндекс.Денег и Qiwi. Как отмечают представители приложения, к платформе они «присоединятся чуть позже». Подключиться к мессенджеру могут и другие системы. Платить можно также с помощью Apple Pay и Android Pay. Раньше сообщалось, что большая часть платежей будет проходить через американскую Stripe, который практически не работает с Россией и СНГ.

С помощью новой платежной системы пользователи смогут заказывать товары или услуги через ботов. У разработчиков появилась возможность добавить специальную кнопку, которая будет предназначена для проведения транзакций. При нажатии этой кнопки юзеру необходимо ввести данные о доставке и подтвердить платеж. При подключенной двухфакторной аутентификации пользователь может сохранить платежную информацию для дальнейших покупок. Оплата осуществляется в версии Telegram 4.0.

Кроме того, в новой версии мессенджера появилась функция записи видеосообщений и видеоплатформа Telescope, на которой можно хранить видео, для владельцев каналов. Длительность роликов и видеосообщений должна быть не больше минуты.

Также компания планирует раскатать функциональность Instant View (мгновенная загрузка контента внутри мессенджера) на всех издателей. Основатель мессенджера Павел Дуров объявил конкурс для разработчиков на создание шаблонов.