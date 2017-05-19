Такси-сервис Uber запустил в США приложение Uber Freight, с помощью которого можно вызвать дальнобойщика для перевозки грузов, говорится в сообщении, размещенном на сайте компании. Uber поясняет, что сейчас на американском рынке грузоперевозок сложилась достаточно сложная конкурентная ситуация в которой водителям приходится ждать до месяца и более чтобы получить заказ, причем время простоя никак не компенсируется. Uber хочет решить эту проблему, давая водителям возможность принимать заказы напрямую без привлечения компаний-посредников.