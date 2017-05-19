Mail.Ru Group выпустила СУБД Tarantool с поддержкой SQL


Mail.Ru Group выпустила альфа-версию релиза СУБД Tarantool с поддержкой языка SQL. Холдинг проговорил, что благодаря обновлению пользователи этой СУБД получат удобный доступ к данным, их модификации и описанию в соответствии с признанными в индустрии стандартами. Компании, использующие другие коммерческие СУБД с поддержкой SQL, смогут мигрировать на Tarantool. […] Язык SQL поддерживается всеми популярными промышленными СУБД, такими как Oracle, MySQL, SQL Server, Postgres, DB2. Таким образом, компании, которые ранее пользовались вышеупомянутыми коммерческими СУБД, теперь смогут перейти на Tarantool, сохранив налаженные рабочие процессы.

Mail.ru Group запустила opensource-СУБД с платной техподдержкой Tarantool в апреле 2016 года. Внутри холдинга разработка живёт 9 лет, и используется в Почте, «Облаке Mail.Ru», myTarget и других проектах.

Tarantool, СУБД Mail.Ru Group, потеснит Oracle, реализовав поддержку SQL

Mail.Ru Group — российская IT-компания, которая занимается развитием лидирующего почтового сервиса, одним из крупнейших порталов в рунете, крупнейшими русскоязычными социальными сетями — ВКонтакте, Одноклассники и Мой Мир, двумя популярными в России и СНГ мессенджерами — Агент Mail.Ru и ICQ, а также крупнейшими онлайн-играми.

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