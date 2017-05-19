Mail.Ru Group выпустила альфа-версию релиза СУБД Tarantool с поддержкой языка SQL. Холдинг проговорил, что благодаря обновлению пользователи этой СУБД получат удобный доступ к данным, их модификации и описанию в соответствии с признанными в индустрии стандартами. Компании, использующие другие коммерческие СУБД с поддержкой SQL, смогут мигрировать на Tarantool. […] Язык SQL поддерживается всеми популярными промышленными СУБД, такими как Oracle, MySQL, SQL Server, Postgres, DB2. Таким образом, компании, которые ранее пользовались вышеупомянутыми коммерческими СУБД, теперь смогут перейти на Tarantool, сохранив налаженные рабочие процессы.