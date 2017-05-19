Яндекс.Директ отключил возможность создания новых аккаунтов для Украины, а также возможность оплаты счетов в гривнах. Соответствующее предупреждение получили 18 мая все клиенты компании.

В активных рекламных кампаниях все останется неизменным, но показы могут остановиться по мере блокировки сервисов Яндекса. Также в доступе остаются международные агентства, работающие с офисами Яндекса в Западной Европе, в Беларуси и Казахстане. Они могут помочь с размещением рекламы и привлечением клиентов, — сообщили в «Яндексе».

Вчера «Яндекс» разослал партнерам сообщение, что украинские власти заблокировали счета ООО «Яндекс.Украина», что привело к невозможности выплачивать средства местным рекламным площадкам, установившим у себя Яндекс.Директ. «Все средства остаются на партнерских эккаунтах, но пока мы не можем перевести их на счета партнеров», сообщили в компаними. Также «Яндекс» предупредил, что «быстро разрешить проблему не получается».