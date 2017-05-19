Генеральный директор Яндекс.Такси Тигран Худавердян дал интервью «Коммерсанту», в котором рассказал о развитии рынка онлайн-такси, тарифах, планах по экспансии компании и текущих показателях сервиса.

«Мы хотим, чтобы Яндекс.Такси было в каждом маленьком городе. Есть некий миф: мол, у кого там есть смартфон и кто этим будет пользоваться? Оказалось, что это не так, что смартфоны, пусть и недорогие, есть и в небольших городах и их проникновение достаточно высоко. Самое интересное, что если взять какой-нибудь городок с населением 100 тыс., то доля оплаты картой там иногда даже выше, чем в Москве», — говорит Худавердян.