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Сайт «Каждый сбой» зафиксировал жалобы на работу всех главных сотовых сетей России 19 мая. Больше всего жалоб на работу «МегаФона» и «Йоты» (виртуальный оператор на сети «МегаФона»). Жалоб на «Билайн», МТС и Tele2 на порядок меньше и связаны они, в основном, с невозможностью дозвониться до абонентов «МегаФона».



Число жалоб на работу сотовых сетей резко выросло 19 мая 2017 года, затронуты: МТС, Билайн, Мегафон, Tele2, Yota.

В сетях «МегаФона» (и её виртуального оператора «Йота», по сообщениям абонентов) наблюдаются «массовые сложности со связью. Уже исправляем. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщил «Мегафон» через в официальный аккаунт в Twitter.

@Nikatin_EM Здравствуйте. На текущий момент наблюдаются массовые сложности со связью. Уже исправляем. Приносим извинения за доставленные неудобства. — МегаФон (@megafonru) May 19, 2017

По наблюдениям абонентов связи может не быть в Москве, Нижнем Новгороде, Рязани, Самаре. Неделю назад оборудование «МегаФона» оказалось уязвимым для вируса-шифровальщика, но 12 мая неполадок с сетью не было, пострадала только офисная техника структур оператора, а не оборудование связи.

«Билайн» заявил, что на её сети тоже есть неполадки и оператор пытается их исправить:

Вместе с тем через телеграмм для представителей прессы представитель «Билайн» уточнил: