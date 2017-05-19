Абоненты остались без связи в «МегаФоне», «Йоте» возможно в «Билайне», МТС и Tele2


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Сайт «Каждый сбой» зафиксировал жалобы на работу всех главных сотовых сетей России 19 мая. Больше всего жалоб на работу «МегаФона» и «Йоты» (виртуальный оператор на сети «МегаФона»). Жалоб на «Билайн», МТС и Tele2 на порядок меньше и связаны они, в основном, с невозможностью дозвониться до абонентов «МегаФона».

сотовые операторы упали, число жалоб на работу сотовых сетей резко выросло 19 мая 2017 года, МТС, Билайн, Мегафон, Tele2, Yota
Число жалоб на работу сотовых сетей резко выросло 19 мая 2017 года, затронуты: МТС, Билайн, Мегафон, Tele2, Yota.

В сетях «МегаФона» (и её виртуального оператора «Йота», по сообщениям абонентов) наблюдаются «массовые сложности со связью. Уже исправляем. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщил «Мегафон» через в официальный аккаунт в Twitter.

По наблюдениям абонентов связи может не быть в Москве, Нижнем Новгороде, Рязани, Самаре. Неделю назад оборудование «МегаФона» оказалось уязвимым для вируса-шифровальщика, но 12 мая неполадок с сетью не было, пострадала только офисная техника структур оператора, а не оборудование связи.

«Билайн» заявил, что на её сети тоже есть неполадки и оператор пытается их исправить:

Здравствуйте!В данный момент есть неполадки,очень извиняемся. О ситуации знаем, уже работаем над исправлением.В ближайшее время все починим.

Вместе с тем через телеграмм для представителей прессы представитель «Билайн» уточнил:

Сеть «Билайна» работает в штатном режиме! Пост в Twitter-аккаунте касался одной (1!) базовой станции в одном из регионов и не имел отношения к новостям о массовом сбое на сети другого мобильного оператора.

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