Дочернее предприятие фирмы 1С, «1С-СП», разрабатывает продукт, который позволит владельцам смартфонов и планшетов пользоваться электронной подписью (ЭП), рассказал газете «Ведомости» директор по развитию бизнеса «1С-СП» Сергей Химаныч. Для этого будут использоваться специализированные sim-карты — 1С-sim, подключенные к мобильной платформе виртуального оператора МТТ, работающего на сетях МТС и «Т2 РТК холдинга». Сервис планируется запустить летом 2017 года.

Потенциальной аудиторией своего сервиса «1С-СП» считает компании, заинтересованные в обеспечении безопасного доступа к личным кабинетам пользователей или возможности подписания каких-либо документов в электронном виде с помощью ЭП. Сервис может вызвать интерес у банков, клиенты которых пользуются системами дистанционного обслуживания, страховым компаниям, ритейлу, транспортным компаниям и т. д.

МТТ — первый оператор, с которым сотрудничает «1С-СП», но компания заинтересована в расширении их круга, в частности компания успешно протестировала ЭП на sim-картах «Вымпелкома». По данным удостоверяющего центра СКБ «Контур», занимающегося выдачей и обслуживанием электронных подписей, сейчас в России около 3,5 млн владельцев ЭП, из них только 5% - физические лица. Ежегодно количество пользователей ЭП в среднем растет на 30%.